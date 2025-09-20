Journées Européennes du Patrimoine visite décalée de la bastide de Miramont-de-Guyenne devant le Bureau d’Info Touristique Miramont-de-Guyenne

Début : 2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne grâce à une visite guidée décalée avec la compagnie Brasse Brouillon. Laissez-vous emporter dans l’histoire d’une manière des plus originales par l’intermédiaire de cette déambulation théâtrale qui vous entrainera au cœur des ruelles de cette petite ville. Départ devant le Bureau d’Information Touristique. .

English : Journées Européennes du Patrimoine visite décalée de la bastide de Miramont-de-Guyenne

To mark the European Heritage Days, come and discover the bastide town of Miramont-de-Guyenne on a guided tour with the Brasse Brouillon company and their theatrical wanderings through the town’s narrow streets. RDV at the Tourist Information Office.

German : Journées Européennes du Patrimoine visite décalée de la bastide de Miramont-de-Guyenne

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Bastide von Miramont-de-Guyenne bei einer schrägen Führung mit der Kompanie Brasse Brouillon und ihrer Theaterwanderung, die Sie durch die Gassen der Stadt führen wird. RDV im Büro für Touristeninformation.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la città bastionata di Miramont-de-Guyenne grazie a una visita guidata con la compagnia Brasse Brouillon e al suo percorso teatrale tra le stradine della città. RDV presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite décalée de la bastide de Miramont-de-Guyenne

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la ciudad bastide de Miramont-de-Guyenne en una visita guiada poco convencional con la compañía Brasse Brouillon y sus paseos teatralizados por las callejuelas de la ciudad. RDV en la Oficina de Turismo.

