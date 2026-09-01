Informations pratiques

Précey

Journées Européennes du Patrimoine > Visite-découverte du patrimoine et du métier de vitrailliste

Eglise Saint-Berthevin Précey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous vous invitons à remonter le temps en compagnie de la vitrailliste et guide conférencière Louise Dereux.

Partez à la découverte de l’histoire des vitraux de l’église Saint-Berthevin. Cette église abrite notamment sept magnifiques verrières réalisées vers 1891 par les ateliers Duhamel Marette et classées à titre d’objets sur la liste de l’inventaire des Monuments historiques.

La visite sera ponctuée de démonstrations du métier de vitrailliste afin de vous familiariser avec cet art. .

Eglise Saint-Berthevin Précey 50220 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite-découverte du patrimoine et du métier de vitrailliste

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite-découverte du patrimoine et du métier de vitrailliste Précey a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts