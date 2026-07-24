Informations pratiques

Siran

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE & DÉGUSTATION À LA CAVE DE SIRAN

Route de Cesseras la Cave de Siran Siran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire et le savoir-faire de la Cave de Siran lors des Journées du Patrimoine visites guidées de la bâtisse et dégustation de vins passionnée.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cave de Siran vous ouvre ses portes pour un voyage au cœur de l’histoire viticole locale. Venez découvrir le patrimoine architectural et les secrets de fabrication de nos vins lors d’une visite commentée unique. La journée se prolongera par une dégustation conviviale de nos meilleures cuvées, accompagnées des commentaires passionnés de nos vignerons. Un rendez-vous incontournable entre culture, tradition et art de vivre en Minervois.

Thème 2026 Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Route de Cesseras la Cave de Siran Siran 34210 Hérault Occitanie lacavevigneronne34siran@gmail.com

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE & DÉGUSTATION À LA CAVE DE SIRAN

Discover the history and expertise of the Cave de Siran during Heritage Days: guided tours of the building and an engaging wine tasting.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE & DÉGUSTATION À LA CAVE DE SIRAN Siran a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC