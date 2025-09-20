Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite des Châteaux de Bruniquel rue du Château Bruniquel

rue du Château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Un programme d’animations variées et gratuites pour découvrir ou [re]découvrir les Châteaux de Bruniquel visites guidées, échanges avec des spéléologues sur la grotte de Bruniquel, conférence sur Bruniquel et ses artistes…

rue du Château Châteaux de Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 27 67 chateaux@bruniquel.fr

English :

A varied program of free events to discover or [re]discover the Châteaux de Bruniquel: guided tours, talks with speleologists on the Bruniquel cave, a lecture on Bruniquel and its artists…

German :

Ein abwechslungsreiches und kostenloses Veranstaltungsprogramm, um die Schlösser von Bruniquel zu entdecken oder [neu] zu entdecken: Führungen, Austausch mit Höhlenforschern über die Höhle von Bruniquel, Konferenz über Bruniquel und seine Künstler…

Italiano :

Un programma variegato di eventi gratuiti per scoprire o [ri]scoprire gli Châteaux di Bruniquel: visite guidate, conferenze con speleologi sulla grotta di Bruniquel, una conferenza su Bruniquel e i suoi artisti…

Espanol :

Un variado programa de actos gratuitos para descubrir o [re]descubrir los castillos de Bruniquel: visitas guiadas, charlas con espeleólogos sobre la cueva de Bruniquel, conferencia sobre Bruniquel y sus artistas…

