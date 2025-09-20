Journées Européennes du Patrimoine Visite des cryptes et de la grotte Cathédrale Saint-Front Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Visite des cryptes et de la grotte Cathédrale Saint-Front Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite des cryptes et de la grotte

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Pendant les journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025.

Les visites se font uniquement de 14h00 à 17h00. Pas de réservation nécessaire pour les cryptes ; par contre, pour visiter la grotte il faut réserver au 06 78 27 50 07 (pas de SMS). Les visites de la grotte se font tous les quarts d’heure, par groupe de 9 personnes maximum. .

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 50 07

