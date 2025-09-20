Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves Église Saint-Clément de Coma Ayguemorte-les-Graves

Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves Église Saint-Clément de Coma Ayguemorte-les-Graves samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves

Église Saint-Clément de Coma Allée Saint-Clément de Coma Ayguemorte-les-Graves Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre de l’église et concours photo

Ouverture des 13 églises de la Paroisse des Graves.

Profitez d’une visite libre de l’église pour (re)découvrir ce lieu de culte, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse locale.

Participez également au concours photo organisé autour des églises de la paroisse l’occasion de poser un regard artistique sur ce patrimoine et de le valoriser à travers l’objectif.

Attention horaires d’ouverture variables selon les communes en fonction des célébrations, horaires détaillés sur l’affiche. .

Église Saint-Clément de Coma Allée Saint-Clément de Coma Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89 delagirodayalain@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Ayguemorte-les-Graves Ayguemorte-les-Graves a été mis à jour le 2025-09-05 par Sud Bordeaux Tourisme