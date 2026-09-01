Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran Église de Beautiran Beautiran
samedi 19 septembre 2026 · Église de Beautiran · Beautiran
Informations pratiques
Beautiran
Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran
Église de Beautiran 16 Place de Verdun Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
RENDEZ-VOUS LES 19 & 20 SEPTEMBRE DANS LES ÉGLISES DE LA PAROISSE PATRONNÉE PAR NOTRE-DAME DES GRAVES
À l’occasion des journées du patrimoine, les différentes associations de sauvegarde des églises du secteur des Graves, en partenariat avec la paroisse, vous proposent de visiter leurs églises.
LE CONCOURS : LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DANS LES ÉGLISES
Dans chaque église visitez et recherchez des représentations d’animaux en dressant la liste d’autant d’animaux différents que possible, prenez au moins deux photographies de représentation animale dans minimum 3 églises différentes et envoyez-les à concours.paroissedesgraves@gmail.com
Un jury départagera les gagnants qui se verront attribuer un lot surprise en fonction de leur classement.
Règlement du concours sur le site des amis de l’église de La Brède .
Église de Beautiran 16 Place de Verdun Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79 concours.paroissedesgraves@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran Beautiran a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Beautiran (Gironde)
- Visite du musée des techniques, Musée des techniques, Beautiran 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya Musée des Techniques Beautiran 19 septembre 2026
- Vide grenier de rentrée Chemin de la Cale Beautiran 20 septembre 2026
- Représentation de la chorale « LES COLS VERTS » Musée des Techniques Beautiran 26 septembre 2026
- Dédicaces du capitaine de Quidditch de Gryffondor Olivier Dubois Baguettes & Sortilèges Beautiran 10 octobre 2026