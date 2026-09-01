Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran Église de Beautiran Beautiran

Informations pratiques

Beautiran

Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran

Église de Beautiran 16 Place de Verdun Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

RENDEZ-VOUS LES 19 & 20 SEPTEMBRE DANS LES ÉGLISES DE LA PAROISSE PATRONNÉE PAR NOTRE-DAME DES GRAVES

À l’occasion des journées du patrimoine, les différentes associations de sauvegarde des églises du secteur des Graves, en partenariat avec la paroisse, vous proposent de visiter leurs églises.

LE CONCOURS : LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DANS LES ÉGLISES

Dans chaque église visitez et recherchez des représentations d’animaux en dressant la liste d’autant d’animaux différents que possible, prenez au moins deux photographies de représentation animale dans minimum 3 églises différentes et envoyez-les à concours.paroissedesgraves@gmail.com

Un jury départagera les gagnants qui se verront attribuer un lot surprise en fonction de leur classement.

Règlement du concours sur le site des amis de l’église de La Brède .

Église de Beautiran 16 Place de Verdun Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79 concours.paroissedesgraves@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Beautiran Beautiran a été mis à jour le 2026-09-10 par Sud Bordeaux Tourisme