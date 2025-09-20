Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac Église de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac Église de Cabanac Cabanac-et-Villagrains samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac

Église de Cabanac Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre de l’église et concours photo

Ouverture des 14 églises de la Paroisse des Graves.

Profitez d’une visite libre de l’église pour (re)découvrir ce lieu de culte, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse locale.

Participez également au concours photo organisé autour des églises de la paroisse l’occasion de poser un regard artistique sur ce patrimoine et de le valoriser à travers l’objectif.

Attention horaires d’ouverture variables selon les communes en fonction des célébrations, horaires détaillés sur l’affiche. .

Église de Cabanac Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89 delagirodayalain@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2025-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme