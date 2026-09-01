Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Cadaujac Église Cadaujac
samedi 19 septembre 2026 · Église · Cadaujac
Informations pratiques
Cadaujac
Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Cadaujac
Église 11 Place de l’Église Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
RENDEZ-VOUS LES 19 & 20 SEPTEMBRE DANS LES ÉGLISES DE LA PAROISSE PATRONNÉE PAR NOTRE-DAME DES GRAVES
À l’occasion des journées du patrimoine, les différentes associations de sauvegarde des églises du secteur des Graves, en partenariat avec la paroisse, vous proposent de visiter leurs églises.
LE CONCOURS : LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DANS LES ÉGLISES
Dans chaque église visitez et recherchez des représentations d’animaux en dressant la liste d’autant d’animaux différents que possible, prenez au moins deux photographies de représentation animale dans minimum 3 églises différentes et envoyez-les à concours.paroissedesgraves@gmail.com
Un jury départagera les gagnants qui se verront attribuer un lot surprise en fonction de leur classement.
Règlement du concours sur le site des amis de l’église de La Brède .
Église 11 Place de l’Église Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79 concours.paroissedesgraves@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Cadaujac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Cadaujac Cadaujac a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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