Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Léognan Église Saint-Martin Léognan
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Léognan
Église Saint-Martin 3 Rue de la Paix Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
RENDEZ-VOUS LES 19 & 20 SEPTEMBRE DANS LES ÉGLISES DE LA PAROISSE PATRONNÉE PAR NOTRE-DAME DES GRAVES
À l’occasion des journées du patrimoine, les différentes associations de sauvegarde des églises du secteur des Graves, en partenariat avec la paroisse, vous proposent de visiter leurs églises.
LE CONCOURS : LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DANS LES ÉGLISES
Dans chaque église visitez et recherchez des représentations d’animaux en dressant la liste d’autant d’animaux différents que possible, prenez au moins deux photographies de représentation animale dans minimum 3 églises différentes et envoyez-les à concours.paroissedesgraves@gmail.com
Un jury départagera les gagnants qui se verront attribuer un lot surprise en fonction de leur classement.
Règlement du concours sur le site des amis de l’église de La Brède .
Église Saint-Martin 3 Rue de la Paix Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79 concours.paroissedesgraves@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Léognan
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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