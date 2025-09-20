Journées Européennes du Patrimoine visite des extérieurs du château de Coudray Saint-Denis-du-Maine

Journées Européennes du Patrimoine visite des extérieurs du château de Coudray

Château de Coudray Saint-Denis-du-Maine Mayenne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le jardin du Château de Coudray.

Jardin à la française dessiné au XVIIIe siècle et récemment restauré. Entièrement clos de murs et de douves peuplées d’oiseaux d’ornement, il propose entre autres une orangerie, une collection d’agrumes en pots, dont certains centenaires, une roseraie, un potager et un verger, des pommiers d’ornement. Visite libre. .

Château de Coudray Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 74 31 82

English :

As part of the European Heritage Days, discover the garden at Château de Coudray.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes den Garten des Château de Coudray.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il giardino di Château de Coudray.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el jardín del castillo de Coudray.

