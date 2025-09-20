Journées Européennes du Patrimoine Visite des jardins de l’ancienne Ecole des Garçons Maigné

Journées Européennes du Patrimoine Visite des jardins de l’ancienne Ecole des Garçons Maigné samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite des jardins de l’ancienne Ecole des Garçons

14 rue de l’Eglise Maigné Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite des jardins de l’ancienne Ecole des Garçons.

Visite libre des extérieurs. Les propriétaires seront présents pour expliquer/répondre à vos questions si besoin.

Samedi 20 & Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Accès 5€ par personne.

Animaux non autorisés .

14 rue de l’Eglise Maigné 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60

English :

Visit the gardens of the former Ecole des Garçons.

German :

Besuch der Gärten der ehemaligen « Ecole des Garçons » (Jungenschule).

Italiano :

Visita ai giardini dell’ex Ecole des Garçons.

Espanol :

Visite los jardines de la antigua Ecole des Garçons.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des jardins de l’ancienne Ecole des Garçons Maigné a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Sarthe