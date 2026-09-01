Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion Saint-Émilion
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion
Place du Marché Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ne manquez pas cette visite incontournable offrant une immersion entre 45 minutes à 1 heure au cœur de la pierre calcaire pour une découverte exclusive du patrimoine souterrain de Saint-Émilion !
De l’histoire du moine fondateur du village, au creusement de la surprenante église monolithe, la visite vous fera découvrir 4 monuments : l’ermitage d’Émilion, la Chapelle de la Trinité et ses peintures médiévales, les catacombes ainsi que l’église Monolithe.
Visites en français à 10h30 – 11h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30
Visite en espagnol à 12h00
Visites en anglais à 11h00 – 14h00 – 16h00 .
Place du Marché Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Emilion
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