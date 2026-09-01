Informations pratiques

Saint-Émilion

Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion

Place du Marché Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ne manquez pas cette visite incontournable offrant une immersion entre 45 minutes à 1 heure au cœur de la pierre calcaire pour une découverte exclusive du patrimoine souterrain de Saint-Émilion !

De l’histoire du moine fondateur du village, au creusement de la surprenante église monolithe, la visite vous fera découvrir 4 monuments : l’ermitage d’Émilion, la Chapelle de la Trinité et ses peintures médiévales, les catacombes ainsi que l’église Monolithe.

Visites en français à 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30

Visite en espagnol à 13h00

Visites en anglais à 14h00 – 16h00 .

Place du Marché Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite des momuments souterrains de St-Émilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Emilion