Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée Quai de la Charente Angoulême samedi 20 septembre 2025.

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la bande dessinée vous ouvre les portes de ses réserves où est conservée sa collection de plus de 20 000 planches originales et objets !

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Musée de la bande dessinée is opening the doors of its storerooms to its collection of over 20,000 original plates and objects!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Comicmuseum die Türen zu seinen Lagerräumen, in denen seine Sammlung von über 20.000 Originaltafeln und Objekten aufbewahrt wird!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée de la bande dessinée apre le porte dei suoi magazzini alla sua collezione di oltre 20.000 tavole e oggetti originali!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Musée de la bande dessinée abre las puertas de sus almacenes a su colección de más de 20.000 láminas y objetos originales

