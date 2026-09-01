Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Visite des réservoirs de Saint Nicolas

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le SMPGA, gestionnaire de la production et de la distribution de l’eau potable sur notre territoire, ouvre les portes de ses infrastructures.

Le site des réservoirs d’eau potable de Saint Nicolas sera donc ouvert au public, de 14h à 16h en visite libre, avec un accueil des équipes du SMPGA et du CEGA. L’occasion de découvrir les fresques de l’artiste PiNK’, réalisées sous forme d’un triptyque sur les structures du SMPGA. Ces œuvres monumentales sont conçues afin de sensibiliser les habitants aux usages de l’eau potable et au cycle de l’eau dans le Granvillais. Une véritable exposition à ciel ouvert à découvrir.

Le vernissage viendra clôturer la journée, en présence de l’artiste qui pourra répondre à vos questions.

Inscription conseillée, réservation via le lien dédié. .

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 02 04 m.angot@smpga.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite des réservoirs de Saint Nicolas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite des réservoirs de Saint Nicolas Granville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer