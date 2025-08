[Journées Européennes du Patrimoine] Visite du Beffroi Sablier et école de musique Beffroi Dives-sur-Mer

[Journées Européennes du Patrimoine] Visite du Beffroi Sablier et école de musique Beffroi Dives-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

[Journées Européennes du Patrimoine] Visite du Beffroi Sablier et école de musique

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir le Beffroi de Dives-sur-Mer, témoin du passé industriel de la ville.

Entrez dans les coulisses d’un bâtiment chargé d’Histoire ! Ce bâtiment réhabilité accueille désormais des compagnies artistiques le temps de résidences de créations, ainsi que l’école de musique . Explorez son architecture, son plateau, ses coulisses et l’atelier dédié aux arts de la marionnette.

Départ toutes les 30 minutes. Gratuit. .

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Visite du Beffroi Sablier et école de musique

Come and discover the Dives-sur-Mer Belfry, witness to the town’s industrial past.

It now houses the intercommunal music school and the Sablier, the national puppet center.

Tours depart every 30 minutes. Free admission.

Presentation of cultural events 2024-2025 at 5 p.m. on Sunday.

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Visite du Beffroi Sablier et école de musique

Entdecken Sie den Belfried von Dives-sur-Mer, der von der industriellen Vergangenheit der Stadt zeugt.

Italiano :

Venite a scoprire il Campanile di Dives-sur-Mer, testimonianza del passato industriale della città.

Espanol :

Venga a descubrir el campanario de Dives-sur-Mer, testimonio del pasado industrial de la ciudad.

