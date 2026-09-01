Journées européennes du Patrimoine : Visite du bunker musée et du site du « Mur de l’Atlantique » Route de Quiberon Plouharnel
samedi 19 septembre 2026 · Route de Quiberon · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Journées européennes du Patrimoine : Visite du bunker musée et du site du « Mur de l’Atlantique »
Route de Quiberon Le Bégo Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles de l’association Les Bunkers Mémoire de Guerre vous accueillent sur le site naturel et historique du Bégo à Plouharnel (56) les 19 et 20 septembre.
– de 10h00 à 18h00 Visite gratuite du Bunker Musée 39-45;
– A partir de 10h00 et toutes les 1h30 départs des Visites guidées des vestiges du Mur de l’Atlantique, tarif 5 €, gratuit pour les -12 ans.
Ne ratez pas ce rendez-vous avec l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Morbihan. .
Route de Quiberon Le Bégo Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 12 80 18 98
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English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine : Visite du bunker musée et du site du « Mur de l’Atlantique » Plouharnel a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT 56
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