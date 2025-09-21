Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs Bâtiment d’accueil du Camp de Gurs Gurs

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs Bâtiment d’accueil du Camp de Gurs Gurs dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs

Bâtiment d’accueil du Camp de Gurs 2 Impasse d’Ossau Gurs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Découvert de l’histoire du camp de Gurs au travers d’une visite guidée gratuite et à la projection d’un diaporama dans la baraque du camp assurées par les bénévoles de l’association « Terres de Mémoire(s) et de Luttes ». .

Bâtiment d’accueil du Camp de Gurs 2 Impasse d’Ossau Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 75 05 association.tml@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Camp de Gurs Gurs a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn