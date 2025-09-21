Journées Européennes du Patrimoine Visite du Candé historique Candé

Place de l’Église Candé Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées le 21 Septembre 2025 avec la visite du Candé historique.

Découverte guidée de la vieille ville en compagnie d’une passionnée d’histoire locale. Balade dans les ruelles de cette charmante bourgade aux maisons typiquement angevines, au cœur d’un passé riche entre héritage industriel, commercial et agricole. Accès privilégié à des demeures privées.

Visite guidée suivie d’un petit rafraichissement à 17h Durée 2h30

Participation libre

Chiens tenus en laisse. Accessibilité partielle PMR. .

Place de l’Église Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 78 79 afdelamo@orange.fr

English :

European Heritage Days on September 21, 2025 with a visit to historic Candé.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes angeboten am 21. September 2025 mit Besuch des historischen Candé.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio si svolgeranno il 21 settembre 2025 con una visita alla storica Candé.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio el 21 de septiembre de 2025 con una visita a la histórica Candé.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Candé historique Candé a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu