Journées Européennes du Patrimoine: visite du centre ancien de Montélimar Devant la Maire annexe Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine: visite du centre ancien de Montélimar Devant la Maire annexe Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine: visite du centre ancien de Montélimar

Devant la Maire annexe Centre ancien de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découverte du patrimoine du centre ancien de Montélimar en visite accompagnée. Balade quizz, exposition, diffusions de films, capsule sonore.

.

Devant la Maire annexe Centre ancien de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 26 41 retraite.active@montelimar.fr

English :

Discover the heritage of Montélimar’s old town on a guided tour. Quiz walk, exhibition, film screenings, sound capsule.

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe des alten Zentrums von Montélimar in einem begleiteten Rundgang. Quizspaziergang, Ausstellung, Filmvorführungen, Tonkapsel.

Italiano :

Scoprite il patrimonio della città vecchia di Montélimar con una visita guidata. Passeggiata a quiz, mostra, proiezioni di film, capsula sonora.

Espanol :

Descubra el patrimonio del casco antiguo de Montélimar en una visita guiada. Recorrido de preguntas y respuestas, exposición, proyección de películas, cápsula sonora.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite du centre ancien de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-05-26 par Montélimar Tourisme Agglomération