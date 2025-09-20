Journées Européennes du Patrimoine: visite du centre ancien de Montélimar Devant la Maire annexe Montélimar
Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Découverte du patrimoine du centre ancien de Montélimar en visite accompagnée. Balade quizz, exposition, diffusions de films, capsule sonore.
Devant la Maire annexe Centre ancien de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 26 41 retraite.active@montelimar.fr
English :
Discover the heritage of Montélimar’s old town on a guided tour. Quiz walk, exhibition, film screenings, sound capsule.
German :
Entdecken Sie das Kulturerbe des alten Zentrums von Montélimar in einem begleiteten Rundgang. Quizspaziergang, Ausstellung, Filmvorführungen, Tonkapsel.
Italiano :
Scoprite il patrimonio della città vecchia di Montélimar con una visita guidata. Passeggiata a quiz, mostra, proiezioni di film, capsula sonora.
Espanol :
Descubra el patrimonio del casco antiguo de Montélimar en una visita guiada. Recorrido de preguntas y respuestas, exposición, proyección de películas, cápsula sonora.
