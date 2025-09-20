Journées européennes du patrimoine Visite du Château de Born Château de Born Saint-Eutrope-de-Born

Journées européennes du patrimoine Visite du Château de Born
samedi 20 septembre 2025.

Château de Born
2062 route de born
Saint-Eutrope-de-Born
Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Born vous ouvre ses portes pour une visite libre avec audio guide sur le thème « Histoire sortilèges et secrets du château de Born- 750 ans d’histoire de France et du Périgord .

L’audio guide est disponible en français, anglais, espagnol, allemand, italien et portugais.

Réservation obligatoire ! .

+33 7 72 06 36 16
contact@chateaudeborn.com

