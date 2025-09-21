JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du château de Dobert Avoise
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du château de Dobert Avoise dimanche 21 septembre 2025.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du château de Dobert
Château de Dobert Avoise Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite guidée du château
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, vous serez accueillis à Dobert par la famille qui y vit depuis le milieu du XVe siècle.
Accès gratuit au parc et à l’aqueduc
Visite guidée du château 8€ .
Château de Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07
English :
Guided tour of the castle
German :
Geführte Tour durch das Schloss
Italiano :
Visita guidata del castello
Espanol :
Visita guiada al castillo
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du château de Dobert Avoise a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Vallée de la Sarthe