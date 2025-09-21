JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du château de Dobert Avoise

Château de Dobert Avoise Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-21 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-21

Visite guidée du château

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, vous serez accueillis à Dobert par la famille qui y vit depuis le milieu du XVe siècle.

Accès gratuit au parc et à l’aqueduc

Visite guidée du château 8€ .

Château de Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07

English :

Guided tour of the castle

German :

Geführte Tour durch das Schloss

Italiano :

Visita guidata del castello

Espanol :

Visita guiada al castillo

