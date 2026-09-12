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AGENDA · Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Gisors Gisors

samedi 19 septembre 2026 · Gisors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de Blanmont
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du Donjon Saint-Thomas, des caves, de la Tour du Prisonnier et de la Tour du Gouverneur.
Attention deux accès, pensez à bien réserver une entrée pour chaque tour si vous souhaitez bénéficier des billets coupe-file pour chacune.   .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Gisors

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme

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