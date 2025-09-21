Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade La Tranchade Garat

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Ancienne place forte avancée d’Angoulême, le château de la Tranchade remonte aux XIVᵉ siècle.

Son donjonet les deux ailes de la cour en font un témoin précieux de l’histoire militaire et architecturale du territoire.



Départ toutes les 45 minutes.

La Tranchade Château de la Tranchade Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 68 30 chateaulatranchade@gmail.com

English :

A former stronghold of Angoulême, Château de la Tranchade dates back to the 14th century.

Its keep and two courtyard wings bear precious witness to the area?s military and architectural history.



Tours depart every 45 minutes.

German :

Das Château de la Tranchade ist eine ehemalige Vorburg von Angoulême und stammt aus dem 14. Jahrhundert.

Jahrhundert zurück. Der Bergfried und die beiden Flügel des Hofes machen die Burg zu einem wertvollen Zeugen der militärischen und architektonischen Geschichte der Region.



Abfahrt alle 45 Minuten.

Italiano :

Antica roccaforte di Angoulême, il Castello della Tranchade risale al XIV secolo.

Il suo mastio e le due ali del cortile ne fanno una preziosa testimonianza della storia militare e architettonica della zona.



Le visite partono ogni 45 minuti.

Espanol :

Antiguo baluarte de Angulema, el castillo de la Tranchade data del siglo XIV.

Su torre del homenaje y las dos alas del patio lo convierten en un precioso testigo de la historia militar y arquitectónica de la zona.



Las visitas salen cada 45 minutos.

L'événement Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade Garat a été mis à jour le 2025-08-29