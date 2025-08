Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne

Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne samedi 20 septembre 2025.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir le château de Losmonerie, érigé en 1540 dans le style d’une maison Renaissance à la campagne. Tapisserie et mobilier classés Monuments Historiques. Trois jardins ayant obtenus le label « Jardin Remarquable » un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques, un jardin gourmand proposant plus de 100 variétés de framboises et un jardin sauvage sur les bords de Vienne.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, visite de l’intérieur du château avec son mobilier classé, visite des jardins, dégustation de framboises, jeux pour les enfants sur la biodiversité et des installations de Dominique Thébault, plasticien sculpteur installé en Haute-Vienne, seront également à découvrir (ces installations seront présentes au château jusqu’au 5 octobre). .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 04 96 g2villelume@gmail.com

