Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Malleret Château de Malleret Cadaujac

Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret Cadaujac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite accompagnée par les propriétaires du château de Malleret et ses Jardins, tous deux Monuments Historiques.

La propriété, située au bord de la Garonne à proximité immédiate de Bordeaux, au cœur d’un espace Natura 2000 et d’une Zone Naturelle d’intérêt Floristique et Faunistique sur laquelle se trouve la plus importante héronnière de Gironde, bénéficie de belles vues sur la Garonne.

Le château, construit au 17e siècle, agrandi pour recevoir Napoléon III et toujours habité par ses propriétaires, est décoré de meubles remarquables.

Le Parc, outre des arbres remarquables centenaires, possède des jardins réguliers « à la française », des jardins de buis à thèmes, des bassins, des »fabriques », un potager,une roseraie,un labyrinthe,des vergers,un poulailler,des paons bleus.blancs et arlequins.

Le château ainsi que les jardins ont été sélectionnés par Sud-ouest parmi les plus beaux de Gironde. .

Château de Malleret 1104 Chemin de Malleret Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 30 09 chateaumalleret1104@gmail.com

