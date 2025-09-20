Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Mortiercrolles Rue de Mortiercrolles Saint-Quentin-les-Anges

Rue de Mortiercrolles Château de Mortiercrolles Saint-Quentin-les-Anges Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les éxtérieurs du Château de Mortiecrolles.

Ce château est construit entre 1496 et 1499 par Pierre de Rohan, Maréchal de Gié. Comme la Motte-Glain, élevé par le même personnage, dans cette même période troublée consécutive à la Guerre de Cent Ans, le château de Mortier Crolles présente le double caractère d’un site défensif et d’une résidence d’agrément l’enceinte à larges douves et tours, aux angles conserve son imposant châtelet, en appareil alterné de brique et pierre blanche ; le corps de logis est encore de caractère très gothique (moulures prismatiques des fenêtres, lucarnes très ornées) bien que la structuration très régulière et symétrique de la façade, de part et d’autre d’un étonnant porche d’entrée, soit déjà très avancée.

La visite guidée comprend l’extérieur de l’enceinte et une visite guidée à l’intérieur de l’enceinte la cour d’honneur avec la façade du logis, la chapelle, les celliers qui abritent une rétrospective des travaux de restauration engagés, la cour basse et le pigeonnier.

Samedi

Visite libre autour des douves (11h-18h). Gratuit.

Visites guidées (14h30 et 16h)

Dimanche

Visite libre autour des douves (11h-18h). Gratuit.

Visite guidées (11h, 14h30 et 16h).

Animation à partir de 15h Démonstration de fabrication de quenouilles d’argile .

Rue de Mortiercrolles Château de Mortiercrolles Saint-Quentin-les-Anges 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 61 66 62

English :

As part of the European Heritage Days, discover the exterior of the Château de Mortiecrolles.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Innenräume des Schlosses Mortiecrolles.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite gli esterni del Castello di Mortiecrolles.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el exterior del castillo de Mortiecrolles.

