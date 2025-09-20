Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Roquefère (Monflanquin) Monflanquin

Roquefère Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Visites guidées du château de Roquefère en compagnie de ses propriétaires de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre

Solidement fortifié, le château de Roquefère commandait les voies d’accès de Monflanquin, Castillonnès et Villeréal. Trois corps de logis en équerre sont placés à l’extrémité sud du plateau, le quatrième côté étant constitué par la tour d’entrée. Trois tours le protégeaient. Au nord, la tour donnant accès à la cour intérieure, portail renforcé de barres, coulissant dans le mur, avec meurtrières et passage de herse. Une tour carrée au sud-est et une tour cylindrique au sud-ouest. Dans la cour, l’angle rentrant formé par les corps de logis est et sud, est occupé par une tour octogonale. Sur le rebord du plateau se trouve une tour ronde, transformée plus tard en pigeonnier (1300 alvéoles).

Roquefère Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 70 05 40

