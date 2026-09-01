Journées Européennes du Patrimoine : visite du château de Rosviliou en Duault Château de Rosviliou Duault

Informations pratiques

Duault

Journées Européennes du Patrimoine : visite du château de Rosviliou en Duault

Château de Rosviliou 2 Lieu-dit Rosvillou Duault Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite des installations de défense (escalier, échauguette, meurtrières…) de l’aile Nord et du corps central datant de la fin de la Guerre de la Ligue. Evocation de Paul-Antoine Fleuriot de Langle, commandant de l’Astrolabe dans l’expédition de Lapérouse qui fit construire l’aile Sud (1780). .

Château de Rosviliou 2 Lieu-dit Rosvillou Duault 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 69 47 73

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite du château de Rosviliou en Duault Duault a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol