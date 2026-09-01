Informations pratiques

Trélissac

Journées européennes du patrimoine, visite du Château de Sept Fonts

62 Route de Paris Trélissac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion du week-end des journées européennes du patrimoine, venez visiter les jardins et et découvrir les façades du château de Sept Fonts à Trélissac, dans un cadre de nature préservée.

A l’occasion du week-end des journées européennes du patrimoine, venez visiter les jardins et et découvrir les façades du château de Sept Fonts à Trélissac, dans un cadre de nature préservée.

Découvrez le château de Sept Fonts à travers une visite extérieure consacrée à ses jardins et à ses façades.

Une occasion d’apprécier le cadre du domaine, son architecture et son élégance, tout en profitant d’un accès exceptionnel aux abords du château.

Visite des intérieurs non incluse.

Visite gratuite. .

62 Route de Paris Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 63 66 33

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English : Journées européennes du patrimoine, visite du Château de Sept Fonts

To celebrate European Heritage Days this weekend, come visit the gardens and explore the facades of the Château de Sept Fonts in Trélissac, set in a preserved natural setting.

L’événement Journées européennes du patrimoine, visite du Château de Sept Fonts Trélissac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux