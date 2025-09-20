Journées Européennes du Patrimoine Visite du château d’eau le sable Sens Daon

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les jardins du Château de Magnanne en visite libre.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un château d’eau transformé en gîte! Vous pourrez visiter ce château d’eau de 40 mètres de haut en montant par ses escaliers. Vous découvrirez ses équipements et son panorama du haut Anjou. .

Sens Château de Magnanne Daon 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 85 51 27

English :

As part of the European Heritage Days, discover the gardens of Château de Magnanne on a self-guided tour.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Gärten des Château de Magnanne bei einer freien Besichtigung.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate a una visita autogestita dei giardini del Château de Magnanne.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, realice una visita guiada por los jardines del castillo de Magnanne.

