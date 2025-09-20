Journées Européennes du Patrimoine Visite du château du Puy Le Puy Ruillé-Froid-Fonds

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le jardin du Château du Puy.

Petit château aux lignes très pures construit entre 1650 et 1700 dont le bâti et le parc ont conservé le tracé d’origine. Il s’inscrit dans un cadre champêtre très préservé entre jardin, pièces d’eau, parc et charmilles selon un schéma très classique à l’époque.

Les charmilles datent de la fin du XVIIIème siècle, et sont inscrites monuments historiques, comme le reste du parc. Elles comportent un labyrinthe, ce que peu de parcs ont pu conserver depuis plus de deux siècles. La cour d’honneur et la grande pièce d’eau sont particulièrement bien éclairées au soleil déclinant. Vous pourrez en profiter encore cette année avant que les éoliennes ne prennent la place du soleil.

Visite libre des extérieurs du château, du jardin , du parc et des charmilles créés au XVIIIe siècle, des pièces d’eau (non sécurisées) .

English :

As part of the European Heritage Days, discover the garden at Château du Puy.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals den Garten des Schlosses von Le Puy.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il giardino di Château du Puy.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el jardín del castillo del Puy.

