JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DU CHEMIN DE RONDE Viols-le-Fort

Pour les Journées européennes du patrimoine, explorez à Viols-le-Fort un rare vestige du XVe siècle le chemin de ronde crénelé et couvert, presque intact au-dessus de l’ancien presbytère, avec ses deux échauguettes témoignant de l’architecture militaire de la fin de la Guerre de Cent Ans.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 01 86

English :

For the European Heritage Days, explore a rare 15th-century relic in Viols-le-Fort: the crenellated, covered parapet walkway, almost intact above the former presbytery, with its two watchtowers bearing witness to the military architecture of the late Hundred Years War.

German :

Erkunden Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Viols-le-Fort ein seltenes Relikt aus dem 15. Jahrhundert: den fast unversehrten zinnenbewehrten und überdachten Wehrgang oberhalb des alten Pfarrhauses mit seinen beiden Schaluppen, die von der Militärarchitektur am Ende des Hundertjährigen Krieges zeugen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, esplorate una rara vestigia del XV secolo a Viols-le-Fort: il camminamento merlato e coperto, quasi intatto sopra l’ex presbiterio, con le sue due torri di guardia che testimoniano l’architettura militare della fine della Guerra dei Cento Anni.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, explore un raro vestigio del siglo XV en Viols-le-Fort: el paseo almenado y parapeto cubierto, casi intacto sobre el antiguo presbiterio, con sus dos torres de vigilancia que atestiguan la arquitectura militar de finales de la Guerra de los Cien Años.

