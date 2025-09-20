Journées Européennes du Patrimoine visite du cloître et mise au tombeau Cour du Prieuré Carennac

Cour du Prieuré Cloitre de Carennac Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’accès au cloitre sera libre et gratuit pendant les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme. Vous y découvrirez entre-autres une magnifique mise au tombeau du XVème siècle en pierre de Carennac

.

English :

As part of the European Heritage Days, access to the cloister will be free during the opening hours of the Tourist Office. You will discover among others a magnificent 15th century tombstone from Carennac

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes ist der Zugang zum Kreuzgang während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes frei und kostenlos. Sie werden dort unter anderem eine wunderschöne Grablegung aus dem 15. Jahrhundert aus Stein aus Carennac entdecken

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’accesso al chiostro sarà gratuito durante gli orari di apertura dell’Ufficio del Turismo. Scoprirete, tra le altre cose, una magnifica lapide del XV secolo proveniente da Carennac

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el acceso al claustro será gratuito durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo. Descubrirá, entre otras cosas, una magnífica lápida del siglo XV procedente de Carennac

