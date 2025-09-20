Journées Européennes du Patrimoine Visite du Couvent des Ursulines Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’ancien Couvent des Ursulines.

Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier sur Mayenne, l’ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIᵉ siècle, aujourd’hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l’église et du Théâtre. Sans réservation. Rdv dans le cloître, 4 bis rue Horeau, Pôle culturel les Ursulines à Château-Gontier-sur-Mayenne. Pas de réservation.

Samedi 20 septembre, départs à 14h, 15h, 16h et 17h

Dimanche 21 septembre, départs à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Gratuit .

Cloître des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

Discover the former Ursuline Convent as part of the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das ehemalige Ursulinenkloster.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite l’ex convento delle Orsoline.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el antiguo Convento de las Ursulinas.

