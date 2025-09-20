Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon – Ouvrage Maginot de Castillon Castillon

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon – Ouvrage Maginot de Castillon Castillon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon –

Ouvrage Maginot de Castillon 430 Route Stratégique Castillon Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Fort Maginot de Castillon ouvre ses porte pour les Journées Européennes du Patrimoine, avec 5 visites par jour. Parking gratuit au Col de Castillon, avec navette gratuite, depuis le parking jusqu’au Fort. Réservation obligatoire.

.

Ouvrage Maginot de Castillon 430 Route Stratégique Castillon 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 77 91 12 contact@ouvragecastillon.com

English : European Heritage Days Visit Fort de Castillon

Fort Maginot de Castillon opens its doors for the European Heritage Days, with 5 visits per day. Free parking at the Col de Castillon, with free shuttle bus from the parking lot to the Fort. By reservation

German : Europäische Tage des Kulturerbes Besichtigung des Forts von Castillon

Das Fort Maginot de Castillon öffnet seine Tore für die Europäischen Tage des Kulturerbes mit 5 Führungen pro Tag. Kostenlose Parkplätze am Col de Castillon, kostenloser Pendelbus vom Parkplatz zum Fort. Auf Reservierung

Italiano : Giornate europee del patrimonio Visita del Forte di Castillon

Il Forte Maginot di Castillon apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio, con 5 visite al giorno. Parcheggio gratuito al Col de Castillon, con navetta gratuita dal parcheggio al Forte. Su prenotazione

Espanol :

El Fuerte Maginot de Castillon abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, con 5 visitas diarias. Aparcamiento gratuito en el Col de Castillon, con autobús lanzadera gratuito desde el aparcamiento hasta el Fuerte. Imprescindible reservar.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon – Castillon a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles