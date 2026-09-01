Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon – Ouvrage Maginot de Castillon Castillon

Informations pratiques

Castillon

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon –

Ouvrage Maginot de Castillon 430 Route Stratégique Castillon Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Fort Maginot de Castillon ouvre ses porte pour les Journées Européennes du Patrimoine, avec 5 visites gratuites par jour. Parking gratuit au Col de Castillon, avec navette gratuite, depuis le parking jusqu’au Fort. Réservation obligatoire.

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Ouvrage Maginot de Castillon 430 Route Stratégique Castillon 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 77 91 12 infofortcastillon@gmail.com

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English : European Heritage Days Visit Fort de Castillon

The Fort Maginot in Castillon is opening its doors for European Heritage Days, with five free tours per day. Free parking is available at Col de Castillon, with a free shuttle running from the parking lot to the fort. Reservations are required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Fort de Castillon – Castillon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles