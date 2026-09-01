Journées Européennes du patrimoine Visite du four de Chaucre Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Saint-Georges-d’Oléron

dimanche 20 septembre 2026 · Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Journées Européennes du patrimoine Visite du four de Chaucre

Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Chaucre Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Chaucre sera au cœur des Journées européennes du patrimoine avec une journée consacrée à l’histoire et au patrimoine du village.

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Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Chaucre Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr

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English : European Heritage Days Visit to the Chaucre kiln

Chaucre will be at the heart of European Heritage Days, with a day dedicated to the village’s history and heritage.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite du four de Chaucre Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes