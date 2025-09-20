Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond Goulles
Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond Goulles samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond
Goulles Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Visite de l’exploitation avec dégustation, sur réservation de préférence dans le cadre des journées du Patrimoine et Foie Gras organisé par le CIFOG .
Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 13 58 04
English : Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond
German : Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du GAEC Elevage du Tourond Goulles a été mis à jour le 2025-09-04 par Corrèze Tourisme