Journées Européennes du patrimoine Visite du jardin de la maison de Jacques de Thézac Rue du Ménez Combrit samedi 20 septembre 2025.

Rue du Ménez Maison de Jacques de Thézac Combrit Finistère

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’ancienne maison de Jacques de Thézac surplombe l’Odet et le port de Sainte-Marine.

Visite libre ou commentée des jardins de la Maison du fondateur des Abris du Marin avec découverte de sculptures de Danielle Tosoni et de peintures de Françoise Botrel Rey.

L’Association Les Abris du Marin sera également présente pour présenter son travail et rappeler l’importance de l’œuvre de Jacques de Thézac. .

Rue du Ménez Maison de Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

