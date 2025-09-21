Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte Curemonte

Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte

Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-21

Jardin des châteaux des Plas et Saint Hilaire

Visite libre de 14h30 à 18h30

Visite commentée à 15h, 16h et 17h .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 40 39 12

