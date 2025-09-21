Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte Curemonte
Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte Curemonte dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte
Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Jardin des châteaux des Plas et Saint Hilaire
Visite libre de 14h30 à 18h30
Visite commentée à 15h, 16h et 17h .
Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 40 39 12
English : Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte
German : Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du jardin de l’enceinte féodale de Curemonte Curemonte a été mis à jour le 2025-09-07 par Corrèze Tourisme