Journées Européennes du Patrimoine Visite du jardin et de la chapelle du Château de la Rongère Le Bourg La Roche-Neuville

Le Bourg Château de la Rongère La Roche-Neuville Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Manoir de la Rongère à la Roche-Neuville.

Le beau château de la rongère (XVIIIe et XIXe) dominant la vallée de la Mayenne vous accueille pour les Journées Européennes du Patrimoine, pour la visite des jardins et de la chapelle.

Ses immenses jardins à la française (site classé) se visitent chaque été. On y accède, depuis le bourg de saint-Sulpice, par une longue allée de frênes. Dès le portail, le charme opère. sur trois niveaux successifs, cette architecture de la nature vous ouvre les portes d’un autre monde. .

Le Bourg Château de la Rongère La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 7 56 96 41 06 contact.larongere@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Manoir de la Rongère at La Roche-Neuville.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Manoir de la Rongère in La Roche-Neuville.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Manoir de la Rongère a La Roche-Neuville.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el Manoir de la Rongère en La Roche-Neuville.

