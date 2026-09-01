Journées Européennes du Patrimoine / Visite du Manoir de Bellou Manoir de Bellou Livarot-Pays-d’Auge
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Bellou · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Journées Européennes du Patrimoine / Visite du Manoir de Bellou
Manoir de Bellou Bellou Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Manoir de Bellou vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Manoir de Bellou vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
Venez découvrir l’histoire de ce manoir des XVème et XVIème siècles, déambuler autour du colombier et découvrir des peintures murales originales.
A la fin de cette visite, le propriétaire vous offrira une dégustation des produits cidricoles du Manoir !
Découvrez également l’exposition du peintre Taneck ! .
Manoir de Bellou Bellou Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 11 19 73 49
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English : Journées Européennes du Patrimoine / Visite du Manoir de Bellou
As part of Heritage Days, the Manoir de Bellou will be open to the public on 19 and 20 September from 10.30 am to 12.30 pm and from 3.00 pm to 7.00 pm.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine / Visite du Manoir de Bellou Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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