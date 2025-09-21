JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du Manoir de la Seigneurie Maigné

8 rue de l’Eglise Maigné Sarthe

Visite du manoir de la Seigneurie à Maigné

Visite commentée des extérieurs.

Accès gratuit .

8 rue de l’Eglise Maigné 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60

English :

Visit to the Manoir de la Seigneurie in Maigné

German :

Besuch des Manoir de la Seigneurie in Maigné

Italiano :

Visita alla casa padronale della Seigneurie a Maigné

Espanol :

Visita a la casa solariega de la Seigneurie en Maigné

