Journées Européennes du Patrimoine > Visite du Manoir du Dur Ecu La Hague

Urville-Nacqueville La Hague Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les guides sont en costume d’époque et incarneront les propriétaires du manoir en l’an 1600.

Ouverture exceptionnelle de la Grande salle et de la cave. Visite du pigeonnier. Très beau site en face de la mer. .

Urville-Nacqueville La Hague 50440 Manche Normandie visites@durecu.com

