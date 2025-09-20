Journées Européennes du Patrimoine Visite du manoir et de la Chapelle Notre Dame de Pitié La Roche-Neuville

Journées Européennes du Patrimoine Visite du manoir et de la Chapelle Notre Dame de Pitié La Roche-Neuville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite du manoir et de la Chapelle Notre Dame de Pitié

Manoir et Chapelle Notre Dame de Pitié La Roche-Neuville Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Manoir et la Chapelle Notre Dame de Pitié à La Roche-Neuville.

Comme chaque année, le Viaulnay ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine. En famille ou avec des amis, nous serons ravis de vous accueillir et de vous présenter les avancées de la restauration.

Les bâtiments « manoir et chapelle » forment un très bel ensemble. Leur positionnement ouvert sur un horizon très dégagé séduit les visiteurs.

En venant visiter l’édifice classé au titre des monuments historiques, vous pourrez découvrir pourquoi François Mauguy a fait édifier la chapelle ND de Pitié en 1560 et l’a richement décorée, comment les peintures intérieures ont pu être vues à Paris, en Asie et en Amérique au début du 20ème siècle.

Vous pourrez aussi découvrir la vie étonnante de mère Élisabeth de la Trinité, qui vécut au manoir du Viaulnay sa jeunesse au début du XVII ème siècle.

Enfin, une présentation de certains des 36 panneaux peints vous plongera dans l’histoire sainte.

La très récente restauration (2024) de la Pietà réalisée en pierre calcaire et polychromée saura aussi certainement vous intéresser. Le groupe sculpté met en scène la Vierge Marie, Jésus mort et saint Marie-Madeleine myrophore. Cette pietà est inscrite à l’inventaire des monuments historiques et est en cours de classement. .

Manoir et Chapelle Notre Dame de Pitié La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 38 24 24

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Manoir and Chapelle Notre Dame de Pitié in La Roche-Neuville.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Herrenhaus und die Kapelle Notre Dame de Pitié in La Roche-Neuville.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Manoir e la Chapelle Notre Dame de Pitié a La Roche-Neuville.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el Manoir y la Chapelle Notre Dame de Pitié en La Roche-Neuville.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du manoir et de la Chapelle Notre Dame de Pitié La Roche-Neuville a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE