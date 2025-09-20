Journées européennes du patrimoine visite du moulin de Bagas Moulin de Bagas Bagas

Moulin de Bagas La Grave Est Bagas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le Moulin de Bagas, mentionné dès 1316, est un moulin fortifié remarquable situé sur un îlot au milieu du Dropt. Construit au XVIe siècle, il est inscrit depuis 1926 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Solidement implanté en bordure de l’île, l’édifice de plan rectangulaire est doté d’une échauguette à chacun de ses angles. Son bras sud forme une écluse permettant le passage des bateaux. L’entrée, placée sous un arc brisé, se trouve au premier étage et s’atteint par un pont métallique. Fortifié dès la Guerre de cent ans, le moulin présente des caractéristiques proches de celles des châteaux, avec des éléments défensifs encore très visibles. Les murs, percés d’archères en croix pattée, permettaient de surveiller les abords. À l’intérieur, quatre jeux de meules rappellent l’ancienne activité meunière. La visite est gratuite mais sur réservation. .

Moulin de Bagas La Grave Est Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 68 19 20

