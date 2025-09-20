Journées Européennes du Patrimoine Visite du Moulin de la Petite Bavouze Ménil

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Moulin de la Petite Bavouze

Moulin de la Petite Bavouze Ménil Mayenne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le moulin de la Petite Bavouze

Le moulin de la Petite Bavouze, patrimoine industriel et fluvial emblématique de la rivière canalisée au XIXe siècle

Édifié entre 1862 et 1864 lors des travaux de la canalisation de la Mayenne, le moulin de la Petite Bavouze est un témoin de l’activité meunière qui s’est développée le long de la rivière au fil des siècles.

Il n’a pas été démantelé à la suite de l’arrêt de son exploitation, il y a un quart de siècle, et est encore équipé de tout son matériel.

Restauré depuis 2021 avec le soutien de la fondation du patrimoine, de la mission patrimoine portée par Stéphane Bern, de nombreux mécènes et donateurs et des collectivités territoriales, il retrouve son lustre d’antan et chacun peut désormais admirer cette belle architecture du XIXe située sur la Mayenne navigable, en bordure de la véloroute « La Vélo Francette ».

– Visite libre du moulin avec audioguide

(Rez-de-chaussée et 1er étage uniquement pour des raisons de sécurité)

– Visite avec audioguide sur smartphone

Visite du moulin de la Petite Bavouze, son fonctionnement passé

L’histoire du moulin de la Petite Bavouze

Le moulin de la Petite Bavouze, témoin privilégié de l’évolution de la navigation sur la Mayenne depuis le XVe siècle

– Visites guidées tout au long des deux journées (20 & 21 septembre 2025)

L’histoire et l’évolution de l’exploitation du moulin de la Petite Bavouze entre la seconde moitié du XIXe siècle et la fin du XXe siècle

Le moulin de la Petite Bavouze, témoin privilégié de l’évolution de la navigation sur la Mayenne depuis le XVe siècle

La magie du moulin en nocturne, samedi 20 septembre 2025 à 20h00

– Visite exceptionnelle en nocturne du rez-de-chaussée jusqu’aux combles pour un groupe de 18 personnes maximum

Durée 1 heure 30

Inscription préalable par mail mailto:petitebavouze@gmail.competitebavouze@gmail.com

Visite réservée à des personnes de bonne condition physique capables d’emprunter des échelles de meunier. .

Moulin de la Petite Bavouze Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire competitebavouze@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Petite Bavouze mill

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Mühle von Petite Bavouze

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il mulino della Petite Bavouze

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el molino de Petite Bavouze

