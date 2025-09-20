Journées Européennes du Patrimoine visite du Moulin de Murel Saint-Chamant
Journées Européennes du Patrimoine visite du Moulin de Murel Saint-Chamant samedi 20 septembre 2025.
Chemin du Moulin Saint-Chamant Corrèze
Venez découvrir le moulin de Murel et plonger dans son histoire, ses restaurations et son fonctionnement. Une expérience à partager en famille, ponctuée d’un récit captivant. À l’issue de la visite, profitez d’une agréable promenade de 15 minutes pour admirer une des plus belles cascades de la Corrèze les cascades de Murel. .
Chemin du Moulin Saint-Chamant 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 41 87 70
