Journées Européennes du Patrimoine visite du Moulin de Murel

Saint-Chamant Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir le moulin de Murel et plonger dans son histoire, ses restaurations et son fonctionnement. Une expérience à partager en famille, ponctuée d’un récit captivant. À l’issue de la visite, profitez d’une agréable promenade de 15 minutes pour admirer une des plus belles cascades de la Corrèze les cascades de Murel. .

Chemin du Moulin Saint-Chamant 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 41 87 70

